“Смотрели "Квартал", а я сидел с мешком на голове”: украинец рассказал о плене

Появились откровения одного из освобожденных украинцев.

Освобожденный из плена боевиков украинец Олег Галазюк откровенно рассказал о том, как над ним издевались террористы.

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Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Мужчина рассказал, что боевики держали его несколько дней с мешком на голове, прикованным к батарее и не разрешали спать. В то время его мучители смотрели "Квартал 95" и смеялись.

Но я просидел с мешком на голове трое суток. Три ночи не спал. Они включили "Квартал 95", смотрели и смеялись, а я сидел, прикованный наручниками к батарее с мешком на голове, - рассказал Галазюк.

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К слову, Галанзюк работал преподавателем философии в городе Чистяково (до декоммунизации Торез). Именно он является соавтором рубрики "Письма из оккупированного Донбасса" на сайте "Радио Свобода". Террористы приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Дело против Галазюка основывалось на том, что он назвал Донбасс оккупированной РФ территорией и написал "ДНР" в кавычках.

Документ Радио Свобода

Документ Радио Свобода

По словам самого мужчины, к нему относились относительно лояльно.

По его словам, боевики его не пытали, потому что он действительно писал статьи об оккупированных территориях. А пытают, по его словам, обычно невинных людей, которые должны признаться в преступлениях, которых не совершали.

Напомним, в "Феофании" сообщили, когда выпишут освобожденных из плена в ОРДЛО. Сейчас в больнице находится 60 из 76 человек.

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