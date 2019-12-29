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Под Ровно в лобовом столкновении погибли два водителя

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Один из мужчин погиб на месте. Другого пытались спасти медики, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.
В результате столкновения трех автомобилей погибли два водителя
В результате столкновения трех автомобилей погибли два водителя
пресс-служба Нацполиции

В Ровенской области в результате столкновения трех автомобилей погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Смертельное автопроисшествие произошло на автодороге Городище-Ровно-Староконстантинов.

Полицейские на месте происшествия установили, что 31-летний житель села Гильча 2 – водитель автомобиля ВАЗ 2110, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем Renault Trafic под управлением 58-летнего жителя села Белашов.

От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем Honda Civic, которым управлял 32-летний житель села Здовбица. В результате ДТП водитель Honda от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя микроавтобуса пытались спасти медики скорой медицинской помощи. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Водитель ВАЗа в результате ДТП не пострадал, согласно медицинского освидетельствования он был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух людей, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. 31-летнего мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Все обстоятельства трагического ДТП устанавливают полицейские.

Напомним, что ранее в Днепре из-за собаки перевернулось авто. Водитель не справился с управлением при выполнении опасного маневра из-за перебегающей дорогу собаки.

Также сообщалось, что в Киеве фура раздавила легковушку с водителем. При обгоне грузовик стало сносить с дороги, он сбил отбойник и перевернулся на бок прямо на авто, которое двигалось во встречном направлении.

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Теги: ДТП, авария, Ровенская область, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    04.01.2020, 13:45
Оценка:  +3
Колишній-східняк
А тем временем в Норвегии, если не ошибаюсь, в истекшем году в ДТП погиб аж один человек.
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