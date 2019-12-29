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В Киеве выступит известный российский оппозиционер

Комментариев: 13
Российский политик Ирина Хакамада собралась в Украину.
Ирина Хакамада
Ирина Хакамада
facebook.com/KhakamadaIrina

В Киеве, 27 февраля в рамках “форума мечтателей“ Dream Big Forum вступит известная писательница и бизнес-коуч Ирина Хакамада. Об этом сообщила компания-организатор на своей странице в Facebook.

“Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта, и именно опираясь на него, строит свои выступления. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично”, — говорится в сообщении компании.

Ирина Хакамада - бывший российский оппозиционный политик, одна из номинантов на Нобелевскую премию мира в числе тысяч женщин планеты. В 1995 году журналом “Time” была названа политиком XXI века в числе 100 известных женщин мира.

Хакамада неоднократно высказывалась в поддержку необходимости нормализации отношений с Украиной и одной из немногих публично признавала незаконной аннексию Крыма Российской Федерацией.

Ранее во время интервью известный украинский влогер Евгений Черняк назвал Ирину Хакамаду самым востребованным бизнес-тренером СНГ.

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Теги: Хакамада, пропаганда, скандал, Киев
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Комментариев (13)
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stubborn+    04.01.2020, 15:25
Оценка:  -3
stubborn+
Забавная полукровка-русояпонамать. Высказывалась в поддержку необходимости нормализации отношений с Украиной. Кому высказывалась? Бандерофашистам?Так они же, по воле пиндосских хозяев, категорически против!
stubborn+    04.01.2020, 15:42
Оценка:  -1
stubborn+
...судя по минусам, категорически против...)))
Брюква_и_Клюква    04.01.2020, 14:55
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Мне нравится строка из Вики по поводу этой дамы: происходит из древнего самурайского рода, но дед и прадед пропили все хозяйство.
CasperW    04.01.2020, 14:43
Оценка:  0
CasperW
Шарий опять пришлет своих журнашлюх, и своего же Регора. И опять "сделает" сенсацию. Кстати, есть парочка вопросов:
1. Кто нибудь кроме лоШарика снимает свои походы к почтовому ящику?
2. Почему ему в его то Европу прислали флешку, а не просто слили видео через какой то дропбокс?
CasperW    04.01.2020, 14:47
Оценка:  +1
CasperW
3. Как так получилось, что люди, которые напоили Регора знают адресс Шарика? Люди Шарика?
4. Почему журналистка Шарика (которую обидел Регор) Белоглазова так дружит с ненависным ей командиром Айдара Белецким? Почему тогда он ее не защитил от своих же?
CasperW    04.01.2020, 14:48
Оценка:  0
CasperW
Извините, не "Айдар", а "Азов"
BROKER666    04.01.2020, 14:50
Оценка:  -4
BROKER666
задай эти вопросы дырявой_Ире19С_хyем
CasperW    04.01.2020, 14:55
Оценка:  +2
CasperW
У меня 2 ответа:
1. Она их проигнорит, так как в методичке нет на них ответов
2. Она тупорылая слишком. Здесь есть и более-менее умные тролли, у них можно спросить
BROKER666    04.01.2020, 15:10
Оценка:  0
BROKER666
давно таких не встречал... разве шо зорькин со шкуркиным иногда бывает в адеквате, хотя и редко...
CasperW    04.01.2020, 15:22
Оценка:  +2
CasperW
Я имел ввиду более умные чем тупорылочка, а не вообще умные
alex-zol    04.01.2020, 15:28
Оценка:  -3
alex-zol
Узколобый, тебе этого не понять. Ты же тупое селючье)))))))))))))))))))))
И обоссан будешь как Регор!!!!!!!!!!!!!
Духовный_скреп    04.01.2020, 14:41
Оценка:  -1
Духовный_скреп
Сейчас ломанётся орда лапотная в Ураину.Зеля сказал любить всех.Скоро опять с мокшами братьями станем))
АХТИАР    04.01.2020, 14:38
Оценка:  +1
АХТИАР
дауниха
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