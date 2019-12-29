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В Кабмине рассказали о новой услуге Е-Малятко

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Е-Малятко объединяет 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, в одну. Также количество необходимых документов снизится с 37 до 1.
Проект заработает в 10 украинских городах
Проект заработает в 10 украинских городах

Кабинет министров Украины готовит к запуску комплексную услугу Е-Малятко, совмещающую 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Е-Малятко объединяет 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка, в одну. Кроме того, количество необходимых документов снизится с 37 до 1. Теперь непосредственно в роддоме можно будет получить ряд государственных услуг для родителей младенцев", - говорится в сообщении.

В правительстве анонсируют, что впоследствии комплексную услугу можно будет получить также и дома через Интернет, и в центрах предоставления административных услуг. Кром того, в течение проект заработает в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

Отмечается, что 3 января в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые воспользовались сервисом Е-Малятко.

Напомним, что ранее премьер Алексей Гончарук назвал достижения Кабмина в 2019 году. Глава Кабмина перечислил основные достижения своего правительства в уходящем году, пообещав, что следующий год будет "годом эффективности".

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Теги: новорожденный, Кабмин Украины, рождение ребенка, Диджитализация
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Источник: korrespondent.net

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