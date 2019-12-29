В Днепре рыбаки вытащили из реки тело молодой девушки

ЧП случилось сегодня утром.

В городе Днепр на Набережной Заводской рыбаки наткнулись на тело молодой девушки. Мужчины вытащили труп из реки Днепр и обратились в полицию.

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Об этом сообщает Информатор.

Тело молодой девушки нашли в реке около 11 часов утра.

Патрульные, которые прибыли на вызов, опросили местных рыбаков. Погибшей оказалась молодая девушка. Точный возраст пока установить не удалось.

Погибла молодая девушка Информатор

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Также пока эксперты не готовы назвать причину смерти девушки. Неизвестно, было ли это убийство, самоубийство или же несчастный случай. На месте работает следственно-оперативная группа и судмедэксперты. Им предстоит разобраться в деталях этого дела.

На месте работают оперативники Информатор

Напомним, в Днепре на свалке нашли мертвого младенца. Точная причина смерти малыша станет известна после проведения экспертизы.

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