Зеленский продлил себе отдых в Карпатах почти на неделю

Президент решил еще немного времени отдохнуть.

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует продлить севое пребывание государственной резиденции "Синегора" в селе Гута, Ивано-Франковской области как минимум до 9 января.

Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственные источники в Офисе президента.

При этом, рассматривается вариант, что уедет и позже - 10, 11 или 12 января. Но если будут какие-то форс-мажоры, то уедет и раньше. Но пока тихо и планы у президента пробыть в Карпатах ещё почти неделю, - сообщил источник.

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Напомним, в сети появились фото Зеленского с лыжниками в Буковеле. Президент Украины Владимир Зеленский встретил Новый год в президентской резиденции “Синегора” в селе Гута, Ивано-Франковской области. В новогодние праздники Зеленский также побывал в Буковеле, где покатался на лыжах среди обычных украинцев.

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