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Зеленский продлил себе отдых в Карпатах почти на неделю

Комментариев: 1
Президент решил еще немного времени отдохнуть.
Резиденция Синегора
Резиденция Синегора
Страна

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Президент Украины Владимир Зеленский планирует продлить севое пребывание государственной резиденции "Синегора" в селе Гута, Ивано-Франковской области как минимум до 9 января.

Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственные источники в Офисе президента.

При этом, рассматривается вариант, что уедет и позже - 10, 11 или 12 января. Но если будут какие-то форс-мажоры, то уедет и раньше. Но пока тихо и планы у президента пробыть в Карпатах ещё почти неделю, - сообщил источник.

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Напомним, в сети появились фото Зеленского с лыжниками в Буковеле. Президент Украины Владимир Зеленский встретил Новый год в президентской резиденции “Синегора” в селе Гута, Ивано-Франковской области. В новогодние праздники Зеленский также побывал в Буковеле, где покатался на лыжах среди обычных украинцев.

 

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Теги: Зеленский, Синегора, Карпаты
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Комментариев (1)
Вшивая_Вышиванка    04.01.2020, 15:49
Оценка:  -2
Вшивая_Вышиванка
Зелебоба не лох, он может себе позволить отдыхать. Спасибо покойному Кирпе, что для не лохов теперь есть где отдохнуть)
Ехала по новому Шулявскому мосту, покрытие на уровне затрамбовано сапогами, е*п*а*н*н*ы*е каклы, что у вас c руками, вы же дебилы)
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