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В Ровно в многоэтажке произошел взрыв

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В многоквартирном доме произошел взрыв, после чего начался пожар. Спасатели эвакуировали 14 человек.
Жертв и пострадавших нет
Жертв и пострадавших нет
facebook.com/dsns.rivne

В Ровно в многоквартирном жилом доме произошел взрыв, после чего начался пожар. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

"4 января в 11:45 в Службу спасения Ровенской по номеру "101" поступило сообщение о взрыве воздушно-газовой смеси газового котла в помещении кухни с последующим горением двухкомнатной квартиры на первом этаже девятиэтажного жилого дома г. Ровно по улице Соборная", - сообщили в управлении.

Отмечается, что на место вызова были направлены два дежурных отделения спасателей 2-й государственной пожарно-спасательной части Ровно, одно отделение пожарно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС области. Прибыв на место вызова бойцы ГСЧС попав в квартиру подали огнетушащие средства.

"Из-за сильного задымления пожарные провели эвакуацию 14 жителей с верхних этажей из которых четверо детей. В 12:11 пожар был локализован, а в 12:20 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. В результате пожара огнем уничтожено оконную раму и повреждена мебель кухни. Квартиру было полностью спасено от уничтожения огнем", - говорится в сообщении ГСЧС.

В управлении также отметили, что в настоящее время причина пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются.

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Теги: фото, взрыв, эвакуация, пожар, Ровно, многоэтажка, ГосЧС, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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