Под Житомиром подросток-садист замучил поросенка: появилось видео

Парень использовал газовую горелку.

В пгт Чоповичи, Житомирской области подросток с помощью газовой горелки убил травмированного, но еще живого поросенка.

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Об этом сообщает Telegram-канал DTP KIEV INFO.

Видео пыток и издевательств над животным подросток выложил в Insragram. Журналисты установили личность парня, нашли его дом и пообщались с соседями.

Вскоре после постов с нами связались виновник торжества и его мать, которые сначала утверждали что он только снимал, потом что его там не было, потом начали угрожать. В том числе "милицией", - сообщили журналисты.

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Ситуацию прокомментировал мэр Чоповичей Михаил Филоненко. Он пообещал, что с семьей проведут беседы. Однако, для того, чтобы начать уголовное производство по статье о жестоком обращении с животным мало материала, "а сама жертва давно съедена".

Напомним, отец-садист избил четырех детей и пытался выпрыгнуть с седьмого этажа. Полиция спасла четырех детей от отца-садиста в Херсоне.

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