Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Житомиром подросток-садист замучил поросенка: появилось видео

Комментариев: 15
Парень использовал газовую горелку.
Поросенок умер
Поросенок умер
скриншот

В пгт Чоповичи, Житомирской области подросток с помощью газовой горелки убил  травмированного, но еще живого поросенка. 

Читай также: Под Киевом мужчина пытал утюгом жену якобы за кражу

Об этом сообщает Telegram-канал DTP KIEV INFO. 

Видео пыток и издевательств над животным подросток выложил в Insragram. Журналисты установили личность парня, нашли его дом и пообщались с соседями. 

Вскоре после постов с нами связались виновник торжества и его мать, которые сначала утверждали что он только снимал, потом что его там не было, потом начали угрожать. В том числе "милицией", - сообщили журналисты.

Читай также: На Закарпатье муж-садист отрезал палец беременной жене

Ситуацию прокомментировал мэр Чоповичей Михаил Филоненко. Он пообещал, что с семьей проведут беседы. Однако, для того, чтобы начать уголовное производство по статье о жестоком обращении с животным мало материала, "а сама жертва давно съедена".

Напомним, отец-садист избил четырех детей и пытался выпрыгнуть с седьмого этажа. Полиция спасла четырех детей от отца-садиста в Херсоне.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: поросенок, подросток, пытки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (16)
Отсортировать по дате Вниз
Boxelohos    04.01.2020, 17:25
Оценка:  0
Boxelohos
А я напоминаю, что Антибес накручивает голоса, накрутил себе больше сотни в 6 утра. Игнорируйте этого "псевдогражданина Украины", как он любит врать. Эти тролли сидят на зарплате, продавая совесть
dikrava    04.01.2020, 17:17
Оценка:  +5
dikrava
RomaCrimea, не надо сравнивать с раками. Я никогда не видел что бы живого кабана смолили, либо живого кролика облупляли или у живой курицы обдирали перья.
Антибес    04.01.2020, 17:09
Оценка:  -4
Антибес
Таких выблядков необходимо принудительно ставить на учёт в психиатрической клинике.Но в нашей охреНэньке спохватятся только когда через несколько лет этот упырь наделает трупов,отнюдь не свинных трупов.Вероятность того что он станет убийцей 99,9%.
темп    04.01.2020, 17:06
Оценка:  +1
темп
Это нелюдь! Карма вещь суровая
RomaCrimea    04.01.2020, 16:31
Оценка:  -5
RomaCrimea
Ну и чо? Вся рыба и морепродукты живыми обрабатываются.
RomaCrimea    04.01.2020, 16:33
Оценка:  -4
RomaCrimea
Просто они кричать не умеют.
dikrava    04.01.2020, 16:39
Оценка:  +6
dikrava
Это не обработка, тут явно видно издевательство-горелка в пятак, потом в рот. Да и если б хотели обработать перед употреблением, его б закололи или б зарезали.
RomaCrimea    04.01.2020, 16:46
Оценка:  -3
RomaCrimea
Раков не варил никогда?
Letohradek    04.01.2020, 16:24
Оценка:  +7
Letohradek
С подобными нужно поступать аналогично! Человеком эта тварь уже не станет!
Letohradek    04.01.2020, 16:22
Оценка:  +6
Letohradek
Мда ... Подростающий зэбил ....
Херсонець    04.01.2020, 16:37
Оценка:  +3
Херсонець
Та ні,він любить конхфети "Рошен".
Вшивая_Вышиванка    04.01.2020, 16:17
Оценка:  -6
Вшивая_Вышиванка
Для почитателей Пиндеры, это норма, потом вот такие какляцкие дигенираты выростают и идут в АТСОС ваиавть с окупантами, а потом заканчиват свою никчемнюю жизнь с Ф-1 в штанах, и маленькой статьёй на БГ про хероя)))))
dikrava    04.01.2020, 16:35
Оценка:  +3
dikrava
А может быть совсем наоборот? Вспомни отморозка Мильчукова, который щенятам головы отрезал и выкладывал в соцсети. Значит такие отморозки могут служить только на стороне российско-фашистских оккупантов.
Вшивая_Вышиванка    04.01.2020, 16:45
Оценка:  -5
Вшивая_Вышиванка
Каклы это ваши новости у*е*б*а*н*с*к*и*е, ваши, и вы н*е*д*о*ё*б*а*н*н*ы*е дебилы без россии уже жить не можите. везде её клеите. Дебилы
Брюква_и_Клюква    04.01.2020, 17:11
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
Ванька, выучи сначала свой язык, дегИнерат тамбовский
dikrava    04.01.2020, 17:15
Оценка:  +5
dikrava
Если мерещаться пиндеры, то надо срочно принять боярышник, а лучше стекломой или тормозуху в три-четыре стакана))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь