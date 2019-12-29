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Дело Соболева: суд отпустил подозреваемого в покушении на депутата

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Известно о скандальном решении судьи.
Подозреваемый Межиев
Подозреваемый Межиев
Обозреватель

Печерский районный суд столицы выпустил на свободу россиянина Гелани Межиева, которого, подозревают в связи, с “бандой“ Юсупа Абуева. Последнего подозревают в организации покушении на депутата Киевский облсовет Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его сын.

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Об этом сообщил народный депутат Украины VIII созыва Игорь Мосийчук на своей странице в Telegram

Документ
Документ
Телеграм \Мосийчук

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Сообщается, что суд оставил Межиева под домашний арест.

По информации Мосийчука, Межиев - “член банды“ Юсупа Абуева, которого розыскивают и подозревают в организации покушения на Соболева. Постановление было подписано судьей В. Карабанем.

Напомним, жена Соболева рассказала детали убийства их сына. По словам женщины, все было как в тумане.

 

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Теги: Соболев, покушение, суд
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