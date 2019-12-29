Кораблекрушение в Одессе: названа причина аварии на танкере Delfi
Государственная служба морского и речного транспорта закончила расследование крушения танкера Delfi и объявила о результатах.
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Об этом сообщает местное издание Odessa.online.
В ходе расследования было установлено, что причиной крушения судна стало его аварийное состояние, а именно отсутствие топлива и масел на борту, потеря правого якоря, несоответствие количества членов экипажа международному свидетельству о минимальном составе экипажа, а также отсутствие системы управления безопасности.
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Все документы о техническом состоянии танкера были просрочены. Кроме того, разрешение ходить под флагом Молдовы также закончилось еще в 2018 году.
Напомним, на севшем на мель танкере в Одессе появились надписи. Танкер Делфи уже вторую неделю пользуется бешеной популярностью у одесситов и гостей города.
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