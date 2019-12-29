Пьяный мужчина "заминировал" полтавский вокзал

Мужчина сообщил о "минировании" ж/д вокзала правоохранителям. После тщательного обследования никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было. Псевдоминера задержали, ему грозит до шести лет тюрьмы.

В Полтаве задержали пьяного мужчину, который заявлял, что "заминировал" местный железнодорожный вокзал. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в субботу, 4 января.

Сегодня около 8:00 утра в полицию Полтавы позвонил аноним, который сообщил о минировании железнодорожного вокзала Полтава Южная. Вокзал тщательно обследовали, взрывоопасных предметов не обнаружили.

В течение получаса полицейским удалось вычислить "псевдоминера". Его сняли с поезда на железнодорожном вокзале Полтава-Киевская. Фигурантом оказался 28-летний житель Харьковской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину доставили в отделение полиции, где с ним работают следователи. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по квалифицирующим признакам части 1 статьи 259 УК. Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Киеве 15 раз "минировали" ТРЦ за деньги. Сумма нанесенных убытков из-за "минирований" ТРЦ составила более 3 млн гривен, отметили в СБУ.

Также сообщалось, что за ложные сообщения о минировании ужесточили наказание. За десять месяцев 2019 года правоохранители зарегистрировали 1552 дела за ложное сообщение о минировании. Гончарук заявил, что такие сообщения угрожают безопасности граждан и государства.

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