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В Украине увеличились алименты

Комментариев: 3
Сумма выплат алиментов зависит от прожиточного минимума, который увеличили с 2020 года. Детям до шести лет теперь положено 889,5 грн, а с шести до 18 - 1109 грн.
В Украине вырос размер алиментов
В Украине вырос размер алиментов
ИНФОРМ

В 2020 году в связи с увеличением прожиточного минимума возрос и размер алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста в субботу, 4 января.

Для детей до шести лет прожиточный минимум составляет 1779 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 2218 грн.

Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов составит:

  • для детей до 6 лет - 889,5 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1109 грн.

"Эти показатели следует учитывать, если из зарплаты работников нужно удерживать алименты не в твердой денежной сумме, а в привязке к прожиточному минимуму на ребенка соответствующего возраста", - сказано в сообщении.

Как и ранее, максимальный размер алиментов составляет 10 прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста, добавили в министерстве.

Ранее Кабмин предложил поднять прожиточный минимум вдвое. Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволяет повысить прожиточный минимум до 4200 гривен в месяц.

Позже в Минсоцполитики заявили, что прожиточный минимум будут увеличивать постепенно. В правительстве обещают постепенно увеличивать прожиточный минимум до 30-40% от размера зарплаты.

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Теги: дети, алименты, выплаты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Boxelohos    04.01.2020, 18:39
Оценка:  +3
Boxelohos
двуличные на бигмире, будьте осторожны. Бессмертный ботополк антибеса орудует на бигмире. Читать их высеры бессмысленно, так как это проплаченные рашкой боты, которые пишут сотни дешевых комментов Так они создают иллюзию, что это общее мнение. Не ведитесь
Антибес    04.01.2020, 18:16
Оценка:  -4
Антибес
Стоит отметить что алименты-это палка о двух концах.Проще говоря,те,кто получает алименты от родителей,обязаны будут этих самых родителей содержать так же за счёт алиментов в случае инициативы алиментщиков.Игры"в одни ворота"быть не может.
Брюква_и_Клюква    04.01.2020, 18:36
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
А ты своих родителей выбросил в отхожую яму? Это типично для мокши. Или у тебя вообще нет родителей, гомункулус лахтинский?
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