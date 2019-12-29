Правоохранители сбывали информацию иностранным дипмиссиям - СБУ

На шпионаже разоблачили бывших и действующих сотрудников Нацполиции и Службы безопасности, утверждают в спецслужбе.

СБУ разоблачила правоохранителей в шпионаже для иностранных дипмиссий Пресс-служба президента Украины

Бывших и нынешних правоохранителей уличили в сбыте незаконно полученной информации иностранным дипломатическим миссиям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 4 января.

Силовики прекратили деятельность незаконно организованной группировки "международных детективов", которая занималась сбытом информации, полученной во время проведения незаконных мероприятий, представителям иностранных дипмиссий.

В состав выкрытой группировки входили бывшие и действующие сотрудники Национальной полиции и СБУ, заявили в ведомстве.

Напомним, что ранее ФСБ пыталась завербовать жителя Чернигова. Мужчину, во время его поездки в Россию, заставили дать письменное обязательство, однако по возвращению на родину он сдался правоохранителям.

Также сообщалось, что в СБУ заявили о задержании российского агента. Завербованный мужчина собирал и передавал ФСБ РФ секретную информацию, утверждают в спецслужбе.

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