В Киев на "форум мечтателей" приедет Ирина Хакамада

Бывший российский оппозиционный политик, а ныне известная писательница и бизнес-тренер выступит в Киеве впервые за 6 лет.

В Киеве в рамках "форума мечтателей" Dream Big Forum 27 февраля выступит экс-политик, а ныне известная писательница и бизнес-тренер Ирина Хакамада. Об этом сообщила компания-организатор на своей странице в Facebook.

"Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии.я. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично", — говорится в сообщении компании.



Ирина Хакамада - бывший российский оппозиционный политик, одна из номинантов на Нобелевскую премию мира в числе тысяч женщин мира. В 1995 году журнал Time назвал ее политиком XXI века в числе 100 известных женщин мира.



Хакамада неоднократно высказывалась в поддержку необходимости нормализации отношений с Украиной и одной из немногих публично признавала незаконной аннексию Крыма Российской Федерацией.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet