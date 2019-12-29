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В Киев на "форум мечтателей" приедет Ирина Хакамада

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Бывший российский оппозиционный политик, а ныне известная писательница и бизнес-тренер выступит в Киеве впервые за 6 лет.
Хакамада в рамках Dream Big Forum выступит 27 февраля
Хакамада в рамках Dream Big Forum выступит 27 февраля
facebook.com/IrinaHakamadaMasterclass

В Киеве в рамках "форума мечтателей" Dream Big Forum 27 февраля выступит экс-политик, а ныне известная писательница и бизнес-тренер Ирина Хакамада. Об этом сообщила компания-организатор на своей странице в Facebook.

"Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии.я. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично", — говорится в сообщении компании.

Ирина Хакамада - бывший российский оппозиционный политик, одна из номинантов на Нобелевскую премию мира в числе тысяч женщин мира. В 1995 году журнал Time назвал ее политиком XXI века в числе 100 известных женщин мира.

Хакамада неоднократно высказывалась в поддержку необходимости нормализации отношений с Украиной и одной из немногих публично признавала незаконной аннексию Крыма Российской Федерацией.
 

 

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Теги: Россия, Оппозиция, Хакамада
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Источник: korrespondent.net

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