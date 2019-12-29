В Каховке начались протесты из-за резонансного убийства

В новогоднюю ночь 26-летнего мужчину застрелили из ружья. Во время стрельбы на месте происшествия присутствовал полицейский, а отношении его проводится служебное расследование.

В Каховке в Херсонской области люди вышли на протест с требованием расследования резонансного убийства. Об этом сообщают местные СМИ в субботу, 4 января.

Протестующие забросали отделение полиции дымовыми шашками и подожгли шины. Так люди требуют расследования убийства 26-летнего местного жителя Владимира Чебукина, которого утром 1 января убил 29-летний мужчина, совершив несколько выстрелов из ружья.

Злоумышленник был задержан, полиция квалифицировала произошедшее как покушение на убийство.

Накануне в Каховском суде состоялось заседание по избранию задержанному меры пресечения. Подозреваемого взяли под арест на два месяца без права внесения залога.

Во время перестрелки на месте присутствовал действующий сотрудник полиции, который стал основным свидетелем по убийству Чебукина. В отношении полицейского назначено проведение служебного расследования, он отстранен от исполнения служебных обязанностей и проходит освидетельствование на полиграфе. ГБР начало уголовное производство по статье 365 (Превышение власти) УК Украины.

Протестуя против бездействия правоохранителей, под управление полиции вышли местные жители. С возмущенными жителями Каховки встретился начальник местного отдела полиции Алексей Войчек.

"В 14:00 состоялась встреча руководства полиции с каховчанами по делу об убийстве Чебукина. Очередные объяснения жителям не понравились, сходка переросла в акцию протеста с горящими шинами и фаерами. Акция продолжается", - сказано в сообщении группы в Facebook.

По информации издания Мост, несколько десятков молодых людей требовали вызвать начальника полиции, остальные требования протестующих понять сложно.

"Здание райотдела забрасывают пиротехникой и дымовыми шашками. На месте пожарные, которые оперативно тушат пиротехнику и покрышки. Улица под райотделом перекрыта силовиками", - сообщает Херсон.online.

Напомним, что ранее в Ровно обнаружили труп мужчины с перерезанным горлом. Правоохранители проверяют соседа погибшего на причастность к преступлению. У него в квартире изъяли нож и одежду со следами крови.

Также сообщалось, что под Киевом мужчина убил своего 4-летнего сына. У ребенка обнаружили перелом правой руки, левой ноги, перелом ребер и костей черепа. Медикам не удалось спасти мальчика.

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