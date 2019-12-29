В США рассказали, какое оружие получит Украина

В 2020 году Украине предоставят противокорабельные ракеты, дроны и радиокоммуникационное оборудование, заявил Уильям Тейлор.

США определились, какие виды вооружения предоставят Украине в 2020 году. Об этом заявил бывший временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью ТСН в субботу, 4 января.

"Мы хотели бы продолжить диалог с Министерством обороны Украины и начальником Генерального штаба генералом Хомчаком о том, какие конкретно системы вам нужны. Конгресс США уже подписался под конкретными системами вооружения. Мы уже говорили о них. Это противокорабельные ракеты, дроны, радиокоммуникационное оборудование", - сказал Тейлор.

Он также добавил, что речь идет именно о том вооружении, которое Украина получит в 2020 году.

"Именно так, это то, что будет поступать. И это важный компонент для того, чтобы Украина могла защищаться от россиян", - добавил дипломат.

Напомним, что ранее Трамп подписал оборонный бюджет США. Документ предусматривает 300 миллионов долларов военной помощь Украине и введение санкций против РФ.

Также сообщалось, что в сентябре Украина получила от США военной помощи на 125 млн. ВСУ получили техническое снаряжение на почти 100 млн грн и Госпогранслужба получила коммуникационное оборудование на общую сумму более 30 млн грн.

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