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Убийство сына Соболева: освобождены два фигуранта

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Печерский суд столицы освободил из-под стражи фигурантов дела о покушении на депутата Киевоблсовета.
Цветы на месте убийства сына депутата Соболева
Цветы на месте убийства сына депутата Соболева
Информатор

Печерский суд Киева освободил из-под стражи Гелани Межиева и Павла Никифорова членов группы россиянина Юсупа Абуева, предполагаемого организатора покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, сообщает Громадське.

Первый должен быть под ночным домашним арестом, второй - под круглосуточным.
 
Межиева, Никифорова, а также Алексея Величко и Дмитрия Онуфриенко подозревают в вымогательстве денежных средств путем применения насилия и угроз убийством.
 
Ранее суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест для Величко. Заседание по Онуфриенко перенесено из-за отсутствия адвоката.
 
Напомним, вечером 1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли Range Rover депутата Вячеслава Соболева, в результате чего погиб его трехлетний ребенок. Вскоре правоохранители установили организатора покушения.

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Теги: суд, убийство, Печерский суд, подозреваемые
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Источник: korrespondent.net

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