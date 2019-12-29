Убийство сына Соболева: освобождены два фигуранта

Печерский суд столицы освободил из-под стражи фигурантов дела о покушении на депутата Киевоблсовета.



Печерский суд Киева освободил из-под стражи Гелани Межиева и Павла Никифорова членов группы россиянина Юсупа Абуева, предполагаемого организатора покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, сообщает



Первый должен быть под ночным домашним арестом, второй - под круглосуточным.

Печерский суд Киева освободил из-под стражи Гелани Межиева и Павла Никифорова членов группы россиянина Юсупа Абуева, предполагаемого организатора покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, сообщает Громадське Первый должен быть под ночным домашним арестом, второй - под круглосуточным.

Межиева, Никифорова, а также Алексея Величко и Дмитрия Онуфриенко подозревают в вымогательстве денежных средств путем применения насилия и угроз убийством.



Ранее суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест для Величко. Заседание по Онуфриенко перенесено из-за отсутствия адвоката.



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