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В Черное море на буксире завели десантный корабль РФ

Комментариев: 4
Корабль зашел в море на океанском буксире МБ-304. По официальной версии, у российского судна произошла поломка двигателей.
Большой десантный корабль РФ завели в Черное море
Большой десантный корабль РФ завели в Черное море
Yoruk Is?k

Большой десантный корабль Военно-морских сил России Орск завели в Черное море якобы из-за поломки судна. Об єтом сообщает одесское издание Думская.

У российского корабля произошла поломка двигателей. Корабль зашел в море на океанском буксире МБ-304. Фото процесса буксировки судна в оккупированный Севастополь сделал турецкий шипспоттер Y"or"uk Isik.

 Y"or"uk Isik
 

Отмечается, что Орск выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии.

Ранее сообщалось, что в Одессу зашел ракетный эсминец США. Американский ракетный эсминец USS Ross, который пришвартовался в Одессе, бомбил "томагавками" Сирию, сообщают СМИ.

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Теги: Россия, Черное море, корабль, ВМФ РФ, буксир
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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ira0957    05.01.2020, 08:21
Оценка:  -6
ira0957
А почему эта новость в разделе "украина?
BROKER666    05.01.2020, 08:14
Оценка:  +4
BROKER666
нафига этот кусок г0вна в Чёрном море? - отбуксировали бы к месту вечной стоянки кузи на кольский залив
ira0957    05.01.2020, 08:20
Оценка:  -6
ira0957
BROKER666, такой кусок говна, как ты, не спросили )
BROKER666    05.01.2020, 08:35
Оценка:  +5
BROKER666
дырявое бл@дво, нахyй пясдуй на рунет... что ты делаешь на Украинских ресурсах?
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