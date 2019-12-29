В Черное море на буксире завели десантный корабль РФ

Корабль зашел в море на океанском буксире МБ-304. По официальной версии, у российского судна произошла поломка двигателей.

Большой десантный корабль Военно-морских сил России Орск завели в Черное море якобы из-за поломки судна. Об єтом сообщает одесское издание Думская.

У российского корабля произошла поломка двигателей. Корабль зашел в море на океанском буксире МБ-304. Фото процесса буксировки судна в оккупированный Севастополь сделал турецкий шипспоттер Y"or"uk Isik.

Y"or"uk Isik

Отмечается, что Орск выполнял задачи в Средиземном море в составе группировки кораблей РФ. Это был третий поход большого десантного корабля к берегам Сирии.

Ранее сообщалось, что в Одессу зашел ракетный эсминец США. Американский ракетный эсминец USS Ross, который пришвартовался в Одессе, бомбил "томагавками" Сирию, сообщают СМИ.

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