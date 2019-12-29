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Марш Бандеры: МИД Украины ответил Польше и Израилю

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Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев, сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
Украина отреагировала на заявление Польши и Израиля
Украина отреагировала на заявление Польши и Израиля

Министерство иностранных дел Украины ответило на критику Польши и Израиля по поводу чествования Степана Бандеры. Позицию Киева объяснила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в комментарии на запрос УНН.

"Возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа - одно из приоритетных направлений государственной политики Украины. Каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев", - отметила Зеленко.

Она вспомнила, что определенные деятели, институты и даже страны заинтересованы в раздоре между украинцами и другими народами из-за чествования национальных героев и важных дат.

Однако Зеленко добавила, дружеские и партнерские отношения между Украиной с одной стороны, и Польшей и Израилем с другой, является самым важным достоянием, и нужно предотвращать любые попытки спровоцировать напряжение в двусторонних отношениях.

"Цивилизованные нации должны исходить из принципа чествования всех погибших, а дискуссии в этой сфере должны продолжаться на уровне историков и экспертов, а не политиков", - подчеркнула пресс-секретарь украинского МИД.

Ранее сообщалось, что послы Польши и Израиля сделали совместное заявление о чествовании Бандеры. Послы двух стран назвали оскорблением участие представителей властей Украины разных уровней в чествовании героев с неоднозначной репутацией.

Напомним, ранее в Киеве состоялся марш в честь 111 годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

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Теги: Польша, Бандера, МИД Украины, Израиль, марш, Степан Бандера
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Кайдаш    05.01.2020, 08:36
Оценка:  +4
Кайдаш
Жuдu, ляxu та мockaлi - головні вороги неньки-України
ira0957    05.01.2020, 08:35
Оценка:  -6
ira0957
Говнюки, одно слово.
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