В пожаре под Киевом погибли три человека

В Вышгородском районе на территории дачного кооператива произошел пожар. В результате погибли три человека.

Пожар возник в ночь на 5 января dpchas.com.ua

В Киевской области ночью во время пожара на территории дачного кооператива Сады-2 погибли трое людей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, пожар возник 5 января в 00:14 в селе Раковка Вышгородского района на территории дачного кооператива Сады - 2.

В 2:40 пожар ликвидирован на площади 56 м2. К тушению привлекалось 20 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

Накануне в Ровно в многоэтажке произошел взрыв. В многоквартирном доме произошел взрыв, после чего начался пожар. Спасатели эвакуировали 14 человек.

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