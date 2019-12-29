Итоги 4 января: дело Соболева и автомобили Дубинского

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Мама подарила нардепу Дубинскому три элитных авто; В Карпатах испытали новый Ил-76МД; Суд отпустил подозреваемого в деле Соболева: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Нардепу Дубинскому подарили три элитных авто

В конце декабря народный депутат от Слуги народа Александр Дубинский получил в подарок от своей мамы три элитных автомобиля. Об этом свидетельствует электронная декларация нардепа. Кроме того, 2 января 2020 года Дубинский купил еще одну машину - Cadillac Escalade 6.2i, который обошелся народному избраннику в более 1,1 млн гривен.

В Карпатах испытали новый Ил-76МД

ВСУ провели очередные испытания самолета Ил-76МД в Карпатах в районе Говерлы. Испытали систему предотвращения столкновения самолета с земной поверхностью. Район Говерлы для испытания выбрали впервые. До 2014-го эти полеты проходили в Крыму в еще более сложных условиях - резкий переход от уровня моря до горной местности. Но в Карпатах метеоусловия более изменчивы и нестабильны.

Суд отпустил подозреваемого в деле Соболева

Печерский районный суд столицы выпустил на свободу россиянина Гелани Межиева, которого, подозревают в связи, с “бандой“ Юсупа Абуева. Последнего подозревают в организации покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его сын.

Взрыв в школьном автобусе в Буркина-Фасо: 14 погибших

В провинции Суру на севере Буркина-Фасо около границы с Мали прогремел взрыв в школьном автобусе, в результате чего погибли 14 людей, еще девятеро получили ранения.

В течение последних двух лет в этом регионе активизировались террористические исламистские группировки, имеющие связи с Аль-Каидой и Исламским государством.

Беларусь возобновила импорт нефти из России

На нефтеперерабатывающие заводы Беларуси восстановили поставки нефти из России. При этом переговоры о цене российской нефти для Беларуси в 2020 году продолжаются: белорусская сторона требует уменьшения цены по сравнению с 2019 годом.

Беспошлинная российская нефть для Беларуси сейчас стоит 83% от мировой цены - 334 долларов за тонну. Беларусь требует также компенсации за российский налоговый маневр, который негативно отразился на поступлениях в бюджет Беларуси от экспорта нефтепродуктов.

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