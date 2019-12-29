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5 января по всей стране ожидают снег с дождем и легкий плюс

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По всей стране установится одинаковая "не январская" погода.
5 января по всей стране ожидают снег с дождем
5 января по всей стране ожидают снег с дождем
meteo.gov.ua

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В воскресенье, 5 января, на западе Украины ожидается мокрый снег с дождем. Средняя температура воздуха в регионе составит от 0 до +2 градусов Цельсия, сообщает Укргидрометцентр.

На востоке страны сегодня также прогнозируют мокрый снег с дождем. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0 до +2 градусов.

На юге синоптики ожидают дождь. Столбик термометра будет показывать 0-2 градуса тепла. Только в Крыму воздух прогреется до +4 градусов.

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В северной части страны будет идти мокрый снег с дождем, температура от 0 до 2 градусов тепла.

В Центральной Украине также ожидается мокрый снег с дождем. На улице максимально +2 градусов по Цельсию.

В Киеве 5 января прогнозируют осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.

Напомним, в Норвегии температура поднялась до рекордных +19 в январе. Необычное повышение температуры связано с порывами сухого и теплого ветра, который называется Фён.

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Теги: погода, прогноз, Укргидрометцентр
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