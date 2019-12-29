Сутки на Донбассе: Обстрелы и мины; двое раненных

Противник не стесняется грубо нарушать договоренности о прекращении огня.

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Российские оккупанты продолжают обстреливать позиции украинских войск из запрещенного вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

4 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного, где открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“.

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Вчера, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащего Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение и оказана квалифицированная помощь.

Сегодня, 5 января, с 6.10 до 6.30 враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное минометами калибра 82 мм (выпущено 8 мин), которые в соответствии с Минских договоренностей должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения.

За минувшие сутки безвозвратных потерь на Донбассе у ВСУ не было.

Напомним, миссия ОБСЕ обнаружила Град сепаратистов. Наблюдатели зафиксировали неотведенный Град недалеко от Донецка. Также в местах хранения вооружения сепаратистов не хватает 13 танков.

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