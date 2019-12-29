Угрожал пистолетом: во Львове поймали серийного грабителя

Местный житель промышлял регулярными ограблениями торговых заведений города.

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Во Львове полицейские задержали злоумышленника, причастного к ряду разбойных нападений на торговые заведения города. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Оперативники уголовного розыска полиции Львовщины задержали мужчину в магазине на улице Шевченковская во время совершения очередного преступления – угрожая сотруднице оружием, он пытался завладеть товаром и выручкой.

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Во время задержания полицейские изъяли у 31-летнего львовянина предмет, похожий на пистолет и патроны к нему. Оружие и боеприпасы направлены на экспертное исследование.

Как установили правоохранители, злоумышленник причастен как минимум к пяти разбойным нападениям, совершенным по такой же схеме в торговых заведениях, расположенных в Шевченковском, Галицком и Франковском районах Львова.

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По этим фактам следователи открыли уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Досудебное расследование продолжается, полицейские проверяют причастность задержанного к совершению других преступлений.

Напомним, на Закарпатье отец и сын напали на двух копов. Подозреваемых в краже 5 тысяч гривен пришлось успокаивать спецсредствами.

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