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По улицам Харькова разгуливал мужчина с автоматом

Комментариев: 1
В полицию о необычном прохожем сообщили очевидцы. 26-летний мужчина заявил, что хотел сдать ружье в ломбард.
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы
пресс-служба Нацполиции

В Харькове полиция задержала мужчину, который ходил по городу с автоматом. Об этом сообщает Главное управление полиции в Харьковской области.

"4 января в 13:06 в полицию поступило сообщение о том, что на проспекте Гагарина ходит человек, у которого в руках предмет, похожий на автомат. На место происшествия выезжали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции. По адресу полицейские обнаружили 26-летнего жителя Балаклеи, который имел при себе ружье", – рассказали правоохранители.

В свою очередь 26-летний житель Балаклейского района заявил, что хотел сдать ружье в ломбард.

Оружие у мужчины изъяли. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до 7 лет лишения свободы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, на трассе Киев-Харьков поймали водителя с пистолетом с глушителем. А на Кировоградщине у пенсионера изъяли два автомата и семь гранат.

 

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Теги: Харьков, полиция, мужчина, автомат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Kostos    05.01.2020, 13:00
Оценка:  +5
Kostos
БМ не отличает ружжа от АК?
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