Женщина, помогавшая отторгнуть Донбасс от Украины, ездила за украинской пенсией.

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4 января на блокпосту боевиков в Горловке умерла 75-летняя пенсионерка. Женщина направлялась на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить пенсионные выплаты. До украинского КПВВ “Майорское“ гражданка так и не добралась, скончавшись в очереди, пишут “Факты“.

Как отмечает издание, смерти пенсионеров в многочасовых очередях на блокпостах боевиков давно перестали быть неординарным событием. Очередной летальный исход также мог бы пройти незамеченным, если бы не личность скончавшейся. Оказалось, что Лариса Найда числилась в базе “Чистилище“ сайта “Миротворец“ за то, что прямо способствовала организации псевдореферендума в Луганской области. Таким образом, женщина непосредственно была причастна к появлению блокпостов и очередей за пенсиями.

Умерла в очереди в Украину. В очереди, которой бы не было, если бы не было “референдума“ и “ЛНР“, — констатирует журналист и блогер Денис Казанский.

Напомним, боевики ЛНР хотели убить депортированного из РФ блогера Гайворонского. Высланный из России оппозиционный журналист рассказал, как его везли в одном автозаке с сепаратистами.

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