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Организатор "референдума" в "ЛНР" умерла в очереди за украинской пенсией

Комментариев: 20
Женщина, помогавшая отторгнуть Донбасс от Украины, ездила за украинской пенсией.
Организатор "референдума" в "ЛНР" умерла в очереди за украинской пенсией
Организатор "референдума" в "ЛНР" умерла в очереди за украинской пенсией
fakty.ua

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4 января на блокпосту боевиков в Горловке умерла 75-летняя пенсионерка. Женщина направлялась на подконтрольную Украине территорию, чтобы получить пенсионные выплаты. До украинского КПВВ “Майорское“ гражданка так и не добралась, скончавшись в очереди, пишут “Факты“.

Как отмечает издание, смерти пенсионеров в многочасовых очередях на блокпостах боевиков давно перестали быть неординарным событием. Очередной летальный исход также мог бы пройти незамеченным, если бы не личность скончавшейся. Оказалось, что Лариса Найда числилась в базе “Чистилище“ сайта “Миротворец“ за то, что прямо способствовала организации псевдореферендума в Луганской области. Таким образом, женщина непосредственно была причастна к появлению блокпостов и очередей за пенсиями.

Умерла в очереди в Украину. В очереди, которой бы не было, если бы не было “референдума“ и “ЛНР“, — констатирует журналист и блогер Денис Казанский.

Напомним, боевики ЛНР хотели убить депортированного из РФ блогера Гайворонского. Высланный из России оппозиционный журналист рассказал, как его везли в одном автозаке с сепаратистами.

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Теги: ЛНР, конфликт на Донбассе, пенсионер, смерть
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Комментариев (20)
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BabaYul    05.01.2020, 12:42
Оценка:  -10
BabaYul
Ехала она не за украинской пенсией, а за своей. За своей. Которую заработала своим трудом. И которую Украина ей не платила как положено. Позорная страна, убивающая своих детей и стариков. А всех остальных выгоняет на заработки за границу.
BROKER666    05.01.2020, 12:58
Оценка:  +8
BROKER666
ПНХ на рунет с Украинского сайта
Брюква_и_Клюква    05.01.2020, 13:06
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Вы не правы, бабушка. В том, что покойная не могла получать пенсию в Ощадбанке за углом или на пенсионную карту, виновата она сама. Именно такие как она и как Вы разгромили и разграбили отделения Ощадбанка и Привата.
Кайдаш    05.01.2020, 12:32
Оценка:  +7
Кайдаш
А=ха=ха=ха. Знаковое событие. Что скажете, запроданцы?
SINOBI-LIFE    05.01.2020, 12:13
Оценка:  +11
SINOBI-LIFE
Сдохла тварь и хер с ней!!!
ШтормЗайцев    05.01.2020, 12:11
Оценка:  +12
ШтормЗайцев
Предатели всегда заканчивают свой жизненный путь очень плохо.
Вшивая_Вышиванка    05.01.2020, 12:08
Оценка:  -15
Вшивая_Вышиванка
"Женщина, помогавшая отторгнуть Донбасс" - жалкие укропские новости))))
ШтормЗайцев    05.01.2020, 12:13
Оценка:  +11
ШтормЗайцев
Жалкая дурепа , перегадившая свою жизнь и жизнь окружающих . Умерла как собака на обочине дороги.
Вшивая_Вышиванка    05.01.2020, 12:22
Оценка:  -13
Вшивая_Вышиванка
Твоя мама пятушок, тоже любит скорость?
Вшивая_Вышиванка    05.01.2020, 12:23
Оценка:  -11
Вшивая_Вышиванка
Это не тебе решать, жалкая она или нет, следи за собой, чтобы пиндеровский факел никто случайно не вставил)
tamarakoren    05.01.2020, 12:28
Оценка:  +9
tamarakoren
вышивата косоротая,Божьи жернова мелят медленно,но верно.Черноротые .как ты,тоже заплатят!
Из_бана    05.01.2020, 12:02
Оценка:  +10
Из_бана
Туда ей и дорога.
BROKER666    05.01.2020, 11:58
Оценка:  +13
BROKER666
Бог не фраер - всё видит
Letohradek    05.01.2020, 11:54
Оценка:  +12
Letohradek
Земля - стекловатой, для ссученной!
Смык64    05.01.2020, 11:53
Оценка:  -8
Смык64
соболезнование семье этой женщины.
stubborn+    05.01.2020, 11:51
Оценка:  -11
stubborn+
И в чем ее вина?
Letohradek    05.01.2020, 11:55
Оценка:  +12
Letohradek
Предательство Родины.
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