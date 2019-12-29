Аваков показал, как отдыхает в Италии
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился живописными снимками, сделанными во время его отдыха в Италии. Фотографии он опубликовал на странице в Instagram.
Так, министр показал фото пейзажа с Везувием и подписал снимок на итальянском языке: "In mente il Vesuvio".
Также Аваков поделился снимком граната на дереве. "Птицы! Удивительные, и, они тоже любят гранат", - написал он.
Ранее Юрий Луценко показал фото из отпуска в Провансе. Экс-генпрокурор после парламентских выборов на десять дней улетел во Францию и сейчас показал снимки, как отдыхал.
Напомним, бывший президент Петр Порошенко вслед за семьей уехал на отдых за границу. О намерении улететь в отпуск Порошенко заявил в прошлую пятницу, но в воскресенье еще присутствовал на крестном ходе Православной церкви Украины.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet