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Аваков показал, как отдыхает в Италии

Комментариев: 3
Министр показал фото пейзажа с Везувием, а также поделился снимком съеденного птицами граната на дереве.
Аваков улетел на отдых в Италию
Аваков улетел на отдых в Италию
пресс-служба МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поделился живописными снимками, сделанными во время его отдыха в Италии. Фотографии он опубликовал на странице в Instagram.

Так, министр показал фото пейзажа с Везувием и подписал снимок на итальянском языке: "In mente il Vesuvio".

Также Аваков поделился снимком граната на дереве. "Птицы! Удивительные, и, они тоже любят гранат", - написал он. 

Ранее Юрий Луценко показал фото из отпуска в Провансе. Экс-генпрокурор после парламентских выборов на десять дней улетел во Францию и сейчас показал снимки, как отдыхал.

Напомним, бывший президент Петр Порошенко вслед за семьей уехал на отдых за границу. О намерении улететь в отпуск Порошенко заявил в прошлую пятницу, но в воскресенье еще присутствовал на крестном ходе Православной церкви Украины.

 

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Теги: Италия, фото, отпуск, Аваков, Арсен Аваков
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Кайдаш    05.01.2020, 12:29
Оценка:  +7
Кайдаш
Шоб он сдох....
ШтормЗайцев    05.01.2020, 12:29
Оценка:  +7
ШтормЗайцев
И куда только клоуны из ГБР смотрят. На 10 дней отдыха Порошенко на Мальдивах за свой счет завели миллион уголовных дел. А тут Аваков в Италию поехал. Казалось бы должно быть не меньше миллиарда уголовных дел. Но почему то молчек. А что сейчас не так ?
Ukraineslava    05.01.2020, 12:03
Оценка:  -1
Ukraineslava
Как мы за него рады
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