В Николаеве средь бела дня изнасиловали девушку

Нападение произошло во дворе жилого дома. По словам девушки, над ней поиздевались двое знакомых мужчин.

Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы crimerussia.com

В Николаеве двое мужчин средь бела дня изнасиловали 18-летнюю девушку. Об этом сообщает местное издание Новости N.

На девушку напали 2 января во дворе жилого дома по улице Радостной. В Заводской райотдел полиции потерпевшая обратилась З января. По словам девушки, над ней поиздевались двое мужчин, они были ее знакомыми.

Полицейские уже открыли уголовное производство. Насильникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области отца подозревают в многократном насиловании дочери.

А на Волыни трое мужчин изнасиловали девушку. Их задержали в тот же день.

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