В Николаеве средь бела дня изнасиловали девушку
Нападение произошло во дворе жилого дома. По словам девушки, над ней поиздевались двое знакомых мужчин.
В Николаеве двое мужчин средь бела дня изнасиловали 18-летнюю девушку. Об этом сообщает местное издание Новости N.
На девушку напали 2 января во дворе жилого дома по улице Радостной. В Заводской райотдел полиции потерпевшая обратилась З января. По словам девушки, над ней поиздевались двое мужчин, они были ее знакомыми.
Полицейские уже открыли уголовное производство. Насильникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Ранее сообщалось, что в Черниговской области отца подозревают в многократном насиловании дочери.
А на Волыни трое мужчин изнасиловали девушку. Их задержали в тот же день.
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