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В зоне ООС подорвался грузовик с военными

Комментариев: 3
В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. В штабе предполагают, что военные подорвались на противотанковой мине ТМ-62.
На Донбассе подорвался грузовик с военными, есть жертвы
На Донбассе подорвался грузовик с военными, есть жертвы
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

В районе населенного пункта Золотое-4 на Донбассе, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство, подорвался грузовой автомобиль ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, передает пресс-центр штаба ООС.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Инцидент произошел в воскресенье, 5 января. В штабе предполагают, что военные подорвались на противотанковой мине ТМ-62.

На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

"Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении пресс-центра.

Ранее сообщалось, что двое военных подорвались на Донбассе. Военнослужащие получили ранения из-за взрыва неустановленного взрывного устройства. Пострадавших госпитализировали.

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Теги: взрыв, донбасс, военные, мина, ВСУ, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fkrfyfan    05.01.2020, 13:54
Оценка:  -6
fkrfyfan
Опять пьяные херои-каратели на своих же минах подорвались
Антибес    05.01.2020, 13:35
Оценка:  -9
Антибес
Снова наши"герои" растрясли бутыли с самогоном-перваком..Неудивительно что произошёл взрыв.Аккуратнее нужно быть,а то до Пэрэмоги со своим алкоголизмом и любовью к быстрой езде,вы точно не доживёте.
Смык64    05.01.2020, 13:32
Оценка:  -8
Смык64
вытирАНУСЫ вы засрали весь Донбасс минами и на них же себе подрываете пуканы сжавшиеся от страха возмездия над вашими нацистскими душенками.
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