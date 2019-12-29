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Возле ночного клуба в Ровно произошла стрельба

Комментариев: 1
Между двумя компаниями возле ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников начал стрелять.
В Ровно ночью произошла стрельба
В Ровно ночью произошла стрельба
АР

В Ровно вблизи ночного клуба Лагуна в ночь на 5 января произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

В 05:11 полицейским поступило сообщение о том, что на улице Соборная неизвестный мужчина осуществляет выстрелы из пистолета.

Как сообщается, между двумя компаниями возле ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в 25-летнего ровенчанина, предварительно из травматического пистолета. Лица, причастные к инциденту, с места происшествия уехали на легковом автомобиле.

Полицейские установят все обстоятельства произошедшего в рамках досудебного расследования по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся розыскные мероприятия и первоочередные следственные действия по установлению лиц, причастных к хулиганским действиям, в том числе и злоумышленника, который совершил выстрелы.

Потерпевшего, 25-летнего ровенчанина, который получил легкие телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпустили.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье мужчина в новогоднюю ночь устроил пальбу из гранатомета. 

В драке со стрельбой в Киеве пострадали пять человек

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Теги: стрельба, полиция, ночной клуб, Ровно, стрельба из пистолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
SEMPENTY    05.01.2020, 13:53
Оценка:  +5
SEMPENTY
"Мужчина осуществляет выстрелы".... Почему нельзя написать "Мужчина стрелял"? Где БМ набрал столько дебилов?
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