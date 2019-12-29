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На Волыни в ДТП погибли два человека, еще пять пострадали

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На автодороге Ковель-Доманово столкнулись Ford Transit и Volkswagen Т4. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали одного из водителей.
В ДТП погибли два человека
В ДТП погибли два человека
vl.npu.gov.ua

В Волынской области во время дорожно-транспортного происшествия погибли двое людей и еще пять получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о ДТП поступило 5 января в 07:08. Авария произошла на автодороге М19 Ковель-Доманово, где столкнулись два легковых автомобиля Ford Transit и Volkswagen Т4.

В результате ДТП пять человек получили травмы различных степеней тяжести. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали водителя автомобиля Volkswagen Т4, который был зажат конструкциями деформированного транспортного средства.

"Трое пострадавших госпитализированы каретами скорой помощи в больницу, двое человек погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении.

 
Ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп в ДТП погиб 3-летний ребенок. Во Львовской области в результате лобового столкновения двух авто погиб ребенок, еще трое человек госпитализированы.
 
Напомним, под Ровно в лобовом столкновении погибли два водителя. Один из мужчин погиб на месте. Другого пытались спасти медики, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

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Теги: ДТП, волынь, авария, Волынская область, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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