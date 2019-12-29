На Волыни в ДТП погибли два человека, еще пять пострадали
В Волынской области во время дорожно-транспортного происшествия погибли двое людей и еще пять получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сообщение о ДТП поступило 5 января в 07:08. Авария произошла на автодороге М19 Ковель-Доманово, где столкнулись два легковых автомобиля Ford Transit и Volkswagen Т4.
В результате ДТП пять человек получили травмы различных степеней тяжести. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали водителя автомобиля Volkswagen Т4, который был зажат конструкциями деформированного транспортного средства.
"Трое пострадавших госпитализированы каретами скорой помощи в больницу, двое человек погибли на месте ДТП", - говорится в сообщении.
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