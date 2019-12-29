Взрыв в сельском клубе: детям сделали пересадку кожи

Трое пострадавших детей все еще находятся в реанимации, пятеро – в хирургическом отделении.

Трое детей до сих пор находятся в реанимации Корреспондент

Детям, которые пострадали из-за взрыва в сельском клубе в Угринове Тернопольской области, сделали операции по пересадке кожи. Об этом сообщает Сусільне.

Главный врач областной детской больницы Григорий Корицкий рассказал, что дети попали в больницу с ожогами открытых частей тела, ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом. Сейчас трое из них находятся в реанимации, пятеро – в хирургическом отделении.

"Тут состояние такое: есть тяжелое, есть средней тяжести. Всем сделали пересадку кожи, провели бронхоскопию трем детям. Завтра еще пятерым детям проведем бронхоскопию. Сегодня окулист осматривала глаза", – рассказал заместитель главного врача Владимир Белинский.

Кроме того, исполняющая обязанности председателя Угриновского сельского совета Оксана Серена рассказала, что в тот день газовики проводили газ в сельсовет:

"Во время проведения газификации нашего сельского совета произошла утечка газа. Каким образом – мы не знаем, потому что в клубе газа не были подведены. Каким образом газ попал в помещение – пока мы не можем знать, потому что еще не имеем выводов", – рассказала женщина.

Также известно, что родителям пострадавших детей выделят средства на лечение.

"Було заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где было принято решение о выделении материальной помощи пострадавшим детям. Родители будут обращаться по мере необходимости и та помощь, которая потребуется, что касается лечения, реабилитации, возможно, какая-то операция потребуется – будет выделяться из резервного фонда района. На сегодня фонд района составляет полмиллиона гривен", – сообщил исполняющий обязанности председателя Подгаецкой районной администрации Иван Криницкий.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области произошел взрыв в сельском клубе. В результате инцидента пострадали восемь подростков, которые репетировали рождественское выступление.

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