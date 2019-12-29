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Выступление Хакамады в Киеве отменили: Оппозиционерке припомнили Крым

Комментариев: 9
Организаторы выяснили, что ценности Хакамады "не соответствуют" ценностям украинцев.
Ирина Хакамада не выступит на форуме в Киеве
Ирина Хакамада не выступит на форуме в Киеве
wikimedia.org

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Компания Taryan Group заявила об отмене выступления на бизнес-форуме бывшего российского политика, а ныне бизнес-тренера Ирины Хакамады. Об этом компания сообщила на своей странице в сети Facebook.

По словам организаторов, они пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями.

Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы, - говорится в сообщении.

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В компании отметили, что, приглашая спикеров на форум, провели первичную проверку и согласовали возможность въезда Хакамады с соответствующими органами. Однако позже было принято решение отказаться от ее выступления.

Хотя представители компании Taryan Group не пояснили, что именно заставило их изменить свое решение, по всей видимости, организаторам бизнес-форума стало известно о скандальных заявлениях Хакамады после оккупации Крыма российскими войсками.

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Хотя Хакамада и считается оппозиционно настроенной по отношению к действующей российской власти, после аннексии украинского полуострова она назвала Владимира Путина “победителем“ и предложила легализовать аннексию выплатой Украине денежной компенсации за Крым.

Позднее, в 2017 году, Хакамада подтвердила свою позицию по Крыму в интервью “Радио Свобода“:

Напомним, ранее стало известно, что в Киев на “форум мечтателей“ приедет Ирина Хакамада. Бывший российский оппозиционный политик, а ныне известная писательница и бизнес-тренер, должна была поделиться своими взглядами на жизнь.

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Теги: Хакамада, Киев, Крым, аннексия Крыма, Путин
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Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Vasya_iz_Ivanovo    05.01.2020, 15:59
Оценка:  -5
Vasya_iz_Ivanovo
Вот это правильно! Надо бы еще вымазать зеленкой и в мусорный бак!
ahnenerbe    05.01.2020, 15:58
Оценка:  +2
ahnenerbe
Видели мы такие шапки обманки, как эта Помада Сахибзадовны, путенососка либерздравствующая. Пусть в кремле свою эзотерику продает старику Кабаеву
BROKER666    05.01.2020, 16:06
Оценка:  0
BROKER666
старик кабаев еще с февраля 16го года смолу бухает вместе с мозговым, гиви и моторолой
Смык64    05.01.2020, 15:53
Оценка:  -1
Смык64
что это за рожа предельно старческая опять сует нос во все ж опы.
xapi3mat    05.01.2020, 15:44
Оценка:  +6
xapi3mat
Все праильно! не..уй кусать кормящую руку!
xapi3mat    05.01.2020, 15:45
Оценка:  +5
xapi3mat
пусть выступает в кремлевском дворце
МСергей    05.01.2020, 15:40
Оценка:  -5
МСергей
Ценности украинцев:
Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
МСергей    05.01.2020, 15:41
Оценка:  -6
МСергей
Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
Бувший_східняк    05.01.2020, 15:34
Оценка:  +4
Бувший_східняк
Российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос.
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