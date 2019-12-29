Выступление Хакамады в Киеве отменили: Оппозиционерке припомнили Крым

Организаторы выяснили, что ценности Хакамады "не соответствуют" ценностям украинцев.

Ирина Хакамада не выступит на форуме в Киеве wikimedia.org

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Компания Taryan Group заявила об отмене выступления на бизнес-форуме бывшего российского политика, а ныне бизнес-тренера Ирины Хакамады. Об этом компания сообщила на своей странице в сети Facebook.

По словам организаторов, они пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями.

Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы, - говорится в сообщении.

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В компании отметили, что, приглашая спикеров на форум, провели первичную проверку и согласовали возможность въезда Хакамады с соответствующими органами. Однако позже было принято решение отказаться от ее выступления.

Хотя представители компании Taryan Group не пояснили, что именно заставило их изменить свое решение, по всей видимости, организаторам бизнес-форума стало известно о скандальных заявлениях Хакамады после оккупации Крыма российскими войсками.

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Хотя Хакамада и считается оппозиционно настроенной по отношению к действующей российской власти, после аннексии украинского полуострова она назвала Владимира Путина “победителем“ и предложила легализовать аннексию выплатой Украине денежной компенсации за Крым.

Позднее, в 2017 году, Хакамада подтвердила свою позицию по Крыму в интервью “Радио Свобода“:

Напомним, ранее стало известно, что в Киев на “форум мечтателей“ приедет Ирина Хакамада. Бывший российский оппозиционный политик, а ныне известная писательница и бизнес-тренер, должна была поделиться своими взглядами на жизнь.

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