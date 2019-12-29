Убийство в Каховке: назначена повторная судмедэкспертиза
По делу о резонансном убийстве в Каховке полиция проведет повторную судмедэкспертизу. Об этом заявил глава следственного управления ГУ Нацполиции в Херсонской области Николай Вербицкий, сообщает Hromadske в воскресенье, 5 января.
К повторной судмедэкспертизе допустят представителя потерпевших, утверждает Вербицкий.
"На сегодня мы назначили ряд экспертиз. По договоренности с представителями потерпевших, мы допускаем к проведению компьютерно-технических экспертиз в отношении мобильных телефонов, ноутбуков, изъятых компьютеров, домофонов вблизи места происшествия представителя потерпевших, который будет следить за проведением экспертиз", - заявил Вербицкий.
Повторная экспертиза будет проведена 6 января. Во время нее будет выяснено, из скольких видов оружия были сделаны выстрелы, какие конкретно были телесные повреждения, сколько их было, и характерны ли они для боевого огнестрельного оружия, которое было изъято.
Ранее сообщалось, что в Каховке начались протесты из-за резонансного убийства. В новогоднюю ночь 26-летнего мужчину застрелили из ружья. Во время стрельбы на месте происшествия присутствовал полицейский, а отношении его проводится служебное расследование.
Позже в полиции рассказали о расследовании убийства в Каховке. Материалы дела передали в следственное управление областного главка полиции для всестороннего расследования.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet