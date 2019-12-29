Убийство в Каховке: назначена повторная судмедэкспертиза

На этот раз к экспертизе допустят представителя потерпевшей стороны. Повторная проверка назначена на 6 января, правоохранители выяснят, из какого оружия стреляли, а также сколько и каких именно было телесных повреждений.

По делу об убийстве в Каховке проведут повторную судмедэкспертизу Корреспондент.net

По делу о резонансном убийстве в Каховке полиция проведет повторную судмедэкспертизу. Об этом заявил глава следственного управления ГУ Нацполиции в Херсонской области Николай Вербицкий, сообщает Hromadske в воскресенье, 5 января.

К повторной судмедэкспертизе допустят представителя потерпевших, утверждает Вербицкий.

"На сегодня мы назначили ряд экспертиз. По договоренности с представителями потерпевших, мы допускаем к проведению компьютерно-технических экспертиз в отношении мобильных телефонов, ноутбуков, изъятых компьютеров, домофонов вблизи места происшествия представителя потерпевших, который будет следить за проведением экспертиз", - заявил Вербицкий.

Повторная экспертиза будет проведена 6 января. Во время нее будет выяснено, из скольких видов оружия были сделаны выстрелы, какие конкретно были телесные повреждения, сколько их было, и характерны ли они для боевого огнестрельного оружия, которое было изъято.

Ранее сообщалось, что в Каховке начались протесты из-за резонансного убийства. В новогоднюю ночь 26-летнего мужчину застрелили из ружья. Во время стрельбы на месте происшествия присутствовал полицейский, а отношении его проводится служебное расследование.

Позже в полиции рассказали о расследовании убийства в Каховке. Материалы дела передали в следственное управление областного главка полиции для всестороннего расследования.

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