Зеленский внезапно улетел в Оман

Президента "застукали" на дорогом тропическом курорте, после чего Офис президента сообщил, что у Зеленского там важные встречи.

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Президент Владимир Зеленский тайно отправился “догуливать“ зимние праздники в тропический Оман. Утром 5 января Зеленского с семьей заметили отдыхающим в пятизвездочной гостинице “Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel“ близ столицы страны – города Маската, пишет издание “Страна“.

Отмечается, что для отдыха глава государства выбрал один из самых роскошных отелей в Омане, где стоимость одной ночи доходит до 4000 евро (если жить в президентском люксе).

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Вскоре после того, как информация о местонахождении президента попала в СМИ, пресс-служба Офиса президента подтвердила отлет Зеленского с семьей в Оман.

Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что президент планирует обсудить торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечения инвестиций в Украину.

Напомним, новогодние праздники Зеленский встретил на карпатском курорте “Синегора“. При этом в СМИ распространилась информация, что там президент пробудет как минимум до 9 января, а возможно и дольше. О запланированных встречах за границей не сообщалось.

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