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Поклонская заговорила о возвращении в Украину

Комментариев: 27
Предавшая Украину оккупационный "прокурор" Крыма теперь хочет стать российским послом в Киеве.
Наталья Поклонская хочет стать послом РФ в Украине
Наталья Поклонская хочет стать послом РФ в Украине
Фейсбук Натальи Поклонской

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Бывшая “прокурор“ аннексированного Крыма Наталья Поклонская готова стать послом Российской Федерации в Украине. Об этом она рассказала в интервью одному из российских СМИ.

Я готова поехать и работать. Совершенно точно, я не боялась и не боюсь радикалов. Скорее, наоборот. Они уже изрядно поиздевались над Украиной. Думаю, хватит. Наши народы должны жить в мире и благополучии. Это наш долг перед дедами, отдавшими жизнь за мир без фашизма, — заявила она.

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Также Поклонская написала на своей странице в Фейсбук, что наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта.

Надеюсь, в ближайшее время российский посол сможет приехать в Киев, и наступит новый этап развития наших отношений. Буду делать всё возможное для нормализации отношений между нашими странами, - отметила она.

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Для справки. С июля 2016 года в Украине нет полноценного посла Российской Федерации. Его функции де-факто исполняет временный поверенный. В настоящее время таковым является Александр Лукашик.

Напомним, Наталья Поклонская высказалась на тему того, как правильно говорить “в Украине“ или “на Украине“. Бывший “прокурор“ Крыма напомнила россиянам, что правильно говорить “в Украине“.

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Теги: Поклонская, Крым, посол России
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Комментариев (27)
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Духовный_скреп    05.01.2020, 17:21
Оценка:  +5
Духовный_скреп
Блть,тут скоро не только Николай II ,а и Вова Ленин в склепе замироточит.
Брюква_и_Клюква    05.01.2020, 17:33
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
Меня, кстати, всегда поражала любовь мокшей к Николаю и одновременно к его убийце Ленену. Некоторые особо упоротые мокши даже ухитряются носить их портреты рядом.
Духовный_скреп    05.01.2020, 17:41
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Дык у них всю жизнь так.Гимн савецкий,флаг имперский.Молятся за убиенного царя-батюшку на проспекте ленина.
Зорян_и_Шкиряк    05.01.2020, 17:16
Оценка:  -3
Зорян_и_Шкиряк
Какая же она красивая!
Духовный_скреп    05.01.2020, 17:23
Оценка:  +5
Духовный_скреп
Прям,как ты на аве.Смотри мозоли не натри,бедолажный.Или там червяк уже лет как 20 помер?
Зорян_и_Шкиряк    05.01.2020, 17:30
Оценка:  -4
Зорян_и_Шкиряк
Не пизди, придурок, а то выебу!
Letohradek    05.01.2020, 17:31
Оценка:  +7
Letohradek
Шкирзяк, так ты еще и педик ))))
Брюква_и_Клюква    05.01.2020, 17:31
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
Учитывая почтенный возраст моего друга Бобы, можно его понять. Главное, чтобы за 14 летними турчанками в Гамбурге не гонялся, а то яйца отрежут.
Духовный_скреп    05.01.2020, 17:36
Оценка:  +4
Духовный_скреп
Своей мамке-алкоголичке можешь вялым по губам поводить))
tetyalissa    05.01.2020, 17:40
Оценка:  +2
tetyalissa
Этот Зорян_и Шкиряк на фотографию дрочит ? Вот уёбок !!
Вшивая_Вышиванка    05.01.2020, 17:11
Оценка:  -8
Вшивая_Вышиванка
Дурчинов, Парубий, Танюша Черновол, и конечно же Пашинский, во главе с Педей СинелобымКлептоманом, совершивши госпереворот в 2014, пришли к власти и в результате п*р*о*е*б*а*ш*и Крым и Донбасс, но для кастрюледибилов это великая победа)))))))))
Туземун    05.01.2020, 17:07
Оценка:  -7
Туземун
Настоящая Украина в Донецке и Луганске. На остальной территории - конченная майдавонь....
Вшивая_Вышиванка    05.01.2020, 17:19
Оценка:  -8
Вшивая_Вышиванка
Ну такое себе утверждение, майдавони, как и педиков реально не много, процентов так 10, от общего числа украинцев. Властям на это пофиг, они играются в демократию, мутя свои интересы.
Брюква_и_Клюква    05.01.2020, 17:29
Оценка:  +6
Брюква_и_Клюква
Что ж ты ездишь пенсию получать в Лисичанск, "настоящий украинец"? У тебя в "настоящей Украине" не дают?
Смык64    05.01.2020, 17:06
Оценка:  -4
Смык64
а ведь в ее словах есть истина и правда и куда вы майданутые будете бежать и на всех границах будете получать прикладом по зубам падлы. нана Няша права.
BROKER666    05.01.2020, 17:03
Оценка:  -1
BROKER666
у няш-мяш остатки того что называлось мозгом замироточили?
ira0958    05.01.2020, 17:14
Оценка:  -4
ira0958
BROKER666 твои каменты так однообразны и предсказуемы
МаксимУм    05.01.2020, 16:53
Оценка:  0
МаксимУм
На Лукьяновке всегда для неё есть место.
Letohradek    05.01.2020, 17:21
Оценка:  +3
Letohradek
Та ты шо? А беркутовцам, убивавшиом на Майдане, места в тюряге не нашлось, твой говнокомандующий их лишил этого удовольствия
shk67    05.01.2020, 17:21
Оценка:  +5
shk67
Как и на Берковцах!
Антибес    05.01.2020, 16:41
Оценка:  -8
Антибес
Предали Украину лишь те кто замутил и осуществил антиконституционный госпереворот в 2014-году,назвав это всё"пэрэмогой рэвалюцыи гидности".
stubborn+    05.01.2020, 16:35
Оценка:  -11
stubborn+
А че,было бы забавно, как она во главе колонн фекальных шествий, носила бы портрет николашки второго рядом с портретом бандэры-кошкодава..))Это называлось бы примирение непримиримых.
Брюква_и_Клюква    05.01.2020, 16:33
Оценка:  +4
Брюква_и_Клюква
Пусть станет послом а Габоне. Местные каннибалы будут очень рады.
Npc7777    05.01.2020, 16:34
Оценка:  -6
Npc7777
Так она на эвроГабон и нацеливается ... =)))))))))))
Брюква_и_Клюква    05.01.2020, 16:37
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Товарищ, у Вас есть собственное мнение? Вы, лахтинские зяблики, все пишете одинаковыми слоганами.
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