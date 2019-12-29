Поклонская заговорила о возвращении в Украину

Предавшая Украину оккупационный "прокурор" Крыма теперь хочет стать российским послом в Киеве.

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Бывшая “прокурор“ аннексированного Крыма Наталья Поклонская готова стать послом Российской Федерации в Украине. Об этом она рассказала в интервью одному из российских СМИ.

Я готова поехать и работать. Совершенно точно, я не боялась и не боюсь радикалов. Скорее, наоборот. Они уже изрядно поиздевались над Украиной. Думаю, хватит. Наши народы должны жить в мире и благополучии. Это наш долг перед дедами, отдавшими жизнь за мир без фашизма, — заявила она.

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Также Поклонская написала на своей странице в Фейсбук, что наличие посла России в Киеве может стать важнейшим шагом на пути к урегулированию конфликта.

Надеюсь, в ближайшее время российский посол сможет приехать в Киев, и наступит новый этап развития наших отношений. Буду делать всё возможное для нормализации отношений между нашими странами, - отметила она.

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Для справки. С июля 2016 года в Украине нет полноценного посла Российской Федерации. Его функции де-факто исполняет временный поверенный. В настоящее время таковым является Александр Лукашик.

Напомним, Наталья Поклонская высказалась на тему того, как правильно говорить “в Украине“ или “на Украине“. Бывший “прокурор“ Крыма напомнила россиянам, что правильно говорить “в Украине“.

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