Помощь Зеленского "не въездному" Dr. Alban: в скандале новый поворот

Певец, проболтавшийся о помощи Зеленского со въездом в Украину, отредактировал свой пост с этой информацией.

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Шведский певец Dr. Alban, ранее выступавший в оккупированном Крыму, а теперь приехавший в Киев, отредактировал свой пост в Instagram, в котором заявлял, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

В изначальном варианте текста в Instagram говорилось следующее:

Встреча с Президентом Украины Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего выступления на полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом.

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Однако сегодня, после того, как в украинских СМИ распространилась новость о том, что Dr. Alban смог попасть в Украину благодаря вмешательству Зеленского, певец отредактировал изначальный текст своего сообщения, убрав из него упоминание вмешательства Зеленского. Теперь текст сообщения выглядит следующим образом:

Встреча с Президентом Украины Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего выступления на полуострове Крым. Я не знал о том, что украинцам это не нравится. Так или иначе, но я был рад встрече с президентом.

До... instagram.com/dralbanofficial/

... и после instagram.com/dralbanofficial/

Напомним, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сегодня заявил, что Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban. По его словам, вопрос того, пускать или не пускать иностранца, решается пограничниками.

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