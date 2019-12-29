Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Помощь Зеленского "не въездному" Dr. Alban: в скандале новый поворот

Комментариев: 4
Певец, проболтавшийся о помощи Зеленского со въездом в Украину, отредактировал свой пост с этой информацией.
Dr. Alban и Зеленский
Dr. Alban и Зеленский
instagram.com/dralbanofficial

Читай также: Зеленский внезапно улетел в Оман

Шведский певец Dr. Alban, ранее выступавший в оккупированном Крыму, а теперь приехавший в Киев, отредактировал свой пост в Instagram, в котором заявлял, что его пустили в Украину после вмешательства президента Владимира Зеленского.

В изначальном варианте текста в Instagram говорилось следующее:

Встреча с Президентом Украины Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего выступления на полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Прекрасная прогулка в толпе в Киеве с президентом.

Читай также: Стало известно, сколько Зеленскому принес “Квартал 95“ в 2019 году

Однако сегодня, после того, как в украинских СМИ распространилась новость о том, что Dr. Alban смог попасть в Украину благодаря вмешательству Зеленского, певец отредактировал изначальный текст своего сообщения, убрав из него упоминание вмешательства Зеленского. Теперь текст сообщения выглядит следующим образом:

Встреча с Президентом Украины Зеленским. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего выступления на полуострове Крым. Я не знал о том, что украинцам это не нравится. Так или иначе, но я был рад встрече с президентом.

До...
До...
instagram.com/dralbanofficial/

... и после
... и после
instagram.com/dralbanofficial/

Напомним, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сегодня заявил, что Зеленский никак не влиял на допуск в Украину певца Dr.Alban. По его словам, вопрос того, пускать или не пускать иностранца, решается пограничниками.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: скандал, Зеленский, Крым, президент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    05.01.2020, 17:25
Оценка:  +5
Letohradek
Зэбилы, вам слово! Или вам "какая разница", как и вашему крысомордому?
ira0958    05.01.2020, 17:16
Оценка:  -6
ira0958
И скандалы у вас какие-то... мелкие, что ли... )
VSHIVANKA    05.01.2020, 17:31
Оценка:  -5
VSHIVANKA
ТАК ВЕДЬ У НИХ ОДНА РАДОСТЬ И СКАЧКИ ДО УСРАЧКИ , КОГДА У СОСЕДА КОРОВА СДОХЛА ....)))
МЕРЗКИЕ УКРОПНЫЕ ЧЕРВИ ....)))
Andrey2020    05.01.2020, 17:11
Оценка:  +1
Andrey2020
Конечно не влияет!
Никто не сомневается
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь