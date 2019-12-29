На заснеженной дороге пьяный водитель перевернул грузовой фургон и убил пассажира.

Вылетел в окно и погиб: На Прикарпатье пьяная компания попала в ДТП

Вылетел в окно и погиб: На Прикарпатье пьяная компания попала в ДТП

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В ДТП на Ивано-Франковщине 23-летний пассажир фургона вылетел через окно и погиб на месте происшествия. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Ивано-Франковской области.

ДТП произошло в 01:40 в с. Старый Гвоздец. Полицейскими установлено, что 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль перевернулся на бок.

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При этом 23-летний пассажир вылетел через окно и погиб на месте происшествия. Водитель и другой 22-летний пассажир не пострадали в результате аварии. Все трое – жители Старого Гвоздца.

Следователи установили, что водитель находился за рулем в состоянии опьянения - 1,14 промилле. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Вскоре полицейские сообщат о подозрении водителю, а суд изберет меру пресечения.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Продолжаются следственные действия.

Напомним, на Волыни в ДТП погибли два человека, еще пять пострадали. На автодороге Ковель-Доманово столкнулись Ford Transit и Volkswagen Т4. Спасатели с помощью специального инструмента деблокировали одного из водителей.

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