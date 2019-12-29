На Донбассе сепаратисты дважды открывали огонь

С начала суток сепаратисты дважды обстреливали позиции украинских военных в районе Водяного и Павлополя.

Сепаратисты дважды с начала суток нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в воскресенье, 5 января.

С начала текущих суток сепаратисты дважды открывали огонь по позициям украинских военных, применяя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Из минометов 82-го калибра сепаратисты выпустили восемь мин по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное. Еще один обстрел, но с применением крупнокалиберных пулеметов, произошел вблизи Павлополя.

Информации о пострадавших в результате вражеских обстрелов в течение 5 января нет.

Напомним, что ранее в зоне ООС подорвался грузовик с военными. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения. В штабе предполагают, что военные подорвались на противотанковой мине ТМ-62.

Также сообщалось, что двое украинских военных подорвались на Донбассе. Военнослужащие получили ранения из-за взрыва неустановленного взрывного устройства. Пострадавших госпитализировали.

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