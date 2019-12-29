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Под Черновцами мужчина с пистолетом и мечом ранил двух людей

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Одного из пострадавших он ударил пистолетом по голове, а у второго - рваная рана головы в результате выстрела. Злоумышленника задержали.
В Черновицкой области мужчина с пистолетом ранил двух человек
В Черновицкой области мужчина с пистолетом ранил двух человек
Корреспондент.net

Вооруженный пистолетом и мечом мужчина ранил двух людей в поселке городского типа Неполоковцы в Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в воскресенье, 5 января.

Инцидент произошел накануне ночью. 40-летний местный житель с пистолетом и мечом устроил стрельбу, и ранил двоих людей, в возрасте 28 и 41 год.

Одного из потерпевших злоумышленник ударил рукояткой пистолета по голове, а второй получил рваную рану головы в результате выстрела. Пострадавших осмотрели медработники, после чего отпустили домой.

"Во время поверхностного осмотра полицейские изъяли у нападавшего меч и стартовый пистолет калибра 9 мм с признаками переделки вероятно для отстрела травматических патронов, а также другие вещественные доказательства. Изъятое направлено на экспертизу", - сообщили в полиции.

Злоумышленника задержали, открыто уголовное производство по признакам хулиганства (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

 

 

Напомним, что ранее возле ночного клуба в Ровно произошла стрельба. Между двумя компаниями возле ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников начал стрелять.

Также сообщалось, что на Закарпатье мужчина в новогоднюю ночь устроил пальбу из гранатомета. В 23:30 в службу 102 поступило сообщение от жителя Мукачево о стрельбе из гранатомета на улице Ференца Листа.

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Теги: стрельба, полиция, меч, пистолет, пострадавшие, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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