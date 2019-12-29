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Зеленский встретился с главой МИД Омана

Комментариев: 6
Политики обсудили укрепление отношений между Украиной и Оманом, а также торгово-экономическое сотрудничество.
Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана
Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана
facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Омане с министром иностранных дел Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Об этом сообщил офис президента в воскресенье, 5 января.

"Стороны обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества. Также был отмечен рост товарооборота, который в прошлом году увеличился на 10%, достигнув $80 миллионов, и активизация контактов на уровне торгово-промышленных палат", - сказано в сообщении.

Политики также договорились продолжить практику украинского-оманских бизнес-форумов, два из которых состоялось в Киеве в 2019 году.

Зеленский отметил, что Украина заинтересована в прямых инвестициях из Омана, отметив такие перспективные отрасли, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм.

Напомним, что ранее Зеленский прибыл с визитом в Оман. Владимир Зеленский приехал в Оман вместе с семьей за свой счет, заявили в офисе президента. В ближайшие дни у него "запланированы встречи на высшем уровне".

Также сообщалось, что Зеленский получил миллионы гривен от Квартала 95. В конце декабря глава государства разбогател на 5 миллионов благодаря роялти и платежу за пользование торговой маркой.

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Теги: Оман, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Boxelohos    05.01.2020, 22:08
Оценка:  -1
Boxelohos
ДВУЛИЧНЫЕ НА БИГМИРЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ. АНТИБЕС РАБОТАЕТ НА ФАБРИКE ТРОЛЛЕЙ. НАСОЗДАВАЛ СЕБЕ АККАУНТЫ И В ТЕМЕ "СБУ ПРЕСЕКЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ "БОТОФЕРМЫ" ФСБ" НАГОЛОСОВАЛ СЕБЕ 100 ПЛЮСОВ ЗА 3 ЧАСА (В 6 УТРА, КАРЛ!). ТАК ОНИ РАБОТАЮТ НА МНОГИХ САЙТАХ
VSHIVANKA    05.01.2020, 21:58
Оценка:  -2
VSHIVANKA
ЩЕНЕВМЕРЛОВКА БУДЕТ ПРОДАВАТЬ В ОМАН ПОЛЬСКОЕ САЛО ?
Духовный_скреп    05.01.2020, 21:44
Оценка:  0
Духовный_скреп
Товарооборот 80 миллионов.)))))Уважающий себя вор при власти больше имеет))))Когда будем коррупционерам руки рубить?
Letohradek    05.01.2020, 21:57
Оценка:  -1
Letohradek
Поразительно то, что об этом помним мы, не голосовавшие за крысомордого, а зэбилы голосовавшие именно за "отрубывание рук коломойским", помалкивают ...
Из_бана    05.01.2020, 21:34
Оценка:  0
Из_бана
Быстренько нужно было отмазываться. Пришлось встречаться хоть с кем-нибудь. Судя по флто - дядя не настроен общаться с этим еврейчиком.
Колишній-східняк    05.01.2020, 21:26
Оценка:  -4
Колишній-східняк
Стоило Штатам обострить ситуацию на Ближнем Востоке, как Янелох тут же полетел там о чём-то договариваться? Ему Украинагейта и импичмента Трампа мало показалось? Доиграется ведь, и мы вместе с ним...
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