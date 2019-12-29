В НБУ назвали условия укрепления гривны

Гривна продолжит расти, если правительство реализует все реформы и программы. Для украинской валюты сейчас нет внешних угроз, отметили в Нацбанке.

Укрепление гривны продолжится, если Кабмин осуществит все реформы и программы. Об этом заявила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова в интервью UATV в воскресенье, 5 января.

"Сегодняшний уровень национальной валюты отражает уровень экономики. И мы наоборот видим то, что если все реформы и программы правительства будут реализованы, то теоретически есть видение, что она может ревальвировать и дальше. Остается, безусловно, только вопрос темпа", - сказала Рожкова.

Рожкова добавила, что для гривны сейчас нет никаких внешних угроз для того, чтобы она девальвировала.

Напомним, что ранее Нацбанк оценил ситуацию на валютном рынке. В декабре 2019 года гривна продолжила укрепляться из-за значительного предложения иностранной валюты, сообщили в НБУ.

Также сообщалось, что в 2019 году украинский валютный рынок вырос на 50%. В Нацбанке отмечают, что такой рост свидетельствует о макроэкономической стабилизации и большей инвестиционной привлекательности Украины.

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