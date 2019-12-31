Перемирие на Донбассе: двое погибших, один раненый

Один украинский военный погиб в ходе обстрела со стороны противника, еще двое подорвались на взрывном устройстве.

На Донбассе за день погибли двое военных facebook.com/ato.news (архивное фото)

В течение минувших суток незаконные вооруженные формирования на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных погибли. Об этом сообщает пресс-центр штаба Объединенных сил.

Отмечается, что сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил:

рядом с Водяным - из миномета калибра 82 мм - 8 мин;

недалеко от населенного пункта Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов;

возле населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Один обстрел из снайперской винтовки зафиксировано неподалеку от Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки Север

"Вчера, 5 января, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб. Кроме этого, в районе населенного пункта Хутор Свободный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял мероприятия по логистическому обеспечению. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток сепаратисты огневой активности не проявляли, потерь со стороны ВСУ нет.

Ранее сообщалось, что двое военных подорвались на Донбассе. Военнослужащие получили ранения из-за взрыва неустановленного взрывного устройства. Пострадавших госпитализировали.

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