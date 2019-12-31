Итоги 5 января: Зеленский в Омане и эскалация в Иране

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Президент Украины прибыл в Оман; Ирак выступил за вывод войск США: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Зеленский прибыл с официальным визитом в Оман

Президент Владимир Зеленский с семьей прибыл в Оман, где у него запланирован ряд встреч на высшем уровне.

Как отмечают в Офисе президента, Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество двух стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.

На встрече с главой МИД Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой президент Украины отметил такие перспективные сферы для инвестиций в Украине, как энергетика и тяжелая промышленность, строительство, сельское хозяйство, информационные технологии и инновации, развитие инфраструктуры, медицина, туризм.

Парламент Ирака проголосовал за вывод иностранных войск

Совет представителей Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране и отзыв запроса в международную антитеррористическую коалицию об оказании помощи для борьбы с ИГ.

Так, в Тегеране отреагировали на операцию США, во время которой убили иранского генерала Сулеймани. В МИД Ирана действия Вашингтона назвали нарушением суверенитета страны.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что войска США не покинут Ирак, пока Багдад не заплатит за построенную там авиабазу.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании призвали остановить вспышку насилия в Ираке и подчеркнули важность сохранения международной коалиции по борьбе с террористической организацией ИГИЛ.

В Иране заявили о выходе из ядерного соглашения

Власти Ирана не собираются больше придерживаться ядерного соглашения 2015 года.

Так, Тегеран остается открытым для переговоров с европейскими партнерами, которые пока не смогли предложить способ продать свою сырую нефть за рубежом, несмотря на американские санкции.

У ВСУ появилась авиаэскадрилья по образцу НАТО

В Силах специальных операций Вооруженных сил Украины создали авиационную эскадрилью по стандартам НАТО.

Как уточнили в Минобороны, 35-я смешанная авиационная эскадрилья базируется в Винницкой области. У нее на вооружении есть вертолеты Ми-2 и Ми-8, а также самолеты Ан-26. После 2020 года в состав будут включены вертолеты Ми-24.

Тегеран пригрозил США военным ответом

Военный советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Хосейн Деган заявил, что Тегеран готовится нанести удар по американским военным объектам в ответ на убийство генерала Сулеймани.

Как указал Деган, американцы должны получить удар, “равноценный тому, который они нанесли“.

Лидер США Дональд Трамп подчеркнул, что любая атака со стороны Тегерана получит быстрый и сильный ответ.

В зоне ООС подорвался грузовик с военными

На Донбассе в районе населенного пункта Золотое-4 в результате наезда на неизвестное взрывное устройство подорвался грузовой автомобиль ГАЗ-66.

В результате подрыва погиб один военный, еще один получил тяжелые ранения. В штабе предполагают, что причиной взрыва стала противотанковая мина ТМ-62.

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