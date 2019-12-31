Сутки на Донбассе: двое украинских военных получили ранения, один погиб.
За прошедшие сутки, 5 января, незаконные вооруженные формирования боевиков 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС у себя в Facebook.
Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток“ противник произвел три обстрела позиций Объединенных сил:
- рядом с Водяным - из миномета калибра 82 мм - 8 мин;
- недалеко от населенного пункта Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов;
- возле населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
Один обстрел из снайперской винтовки зафиксировано неподалеку от Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Север“
Вчера, 5 января, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб. Кроме этого, в районе населенного пункта Хутор Свободный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял мероприятия по логистическому обеспечению. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения, - говорится в сообщении.
С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь со стороны ВСУ нет.
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