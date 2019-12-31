Погода на 6 января: похолодание, ожидаются заморозки

В Украину идут заморозки.

В понедельник 6 января в Украине начнётся похолодание, средняя температура воздуха днем составит -1+1 градуса, ночью– -2-4 Градусы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Холоднее всего будет на Западе. Там столбики термометров днем покажут до -2 градусов, а ночью – до -5 градусов. Лишь на Закарпатье будет тепло и по-зимнему солнечно – +1+3 градуса.

На Севере и в Центре будет немного теплее и без осадков. Температура воздуха опустится до -2+2 градусов днем.

Теплая погода ожидается в южных и восточных регионах. Жители этих областей до сих пор чувствуют осеннюю, а не зимнюю погоду. Столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов тепла, но ночью немного похолодает – до -1 градуса.

В Киеве 6 января будет сухо, солнечно, но прохладно – 0-2 градуса мороза, ночью – до -4 градусов.

Напомним, ранее в Норвегии температура поднялась до рекордных +19 в январе

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