У Порошенко готовят запросы касательно поездки Зеленского в Оман

“Европейская солидарность” сделала новое заявление.

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Партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" готовит официальные запросы в Офис президента и Министерства иностранных дел по поводу поездки президента Владимира Зеленского в Оман.

Об это на своей странице в Facebook сообщила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Готовим запрос от "Европейской солидарности" на ОПУ и МИД - кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать, - написала соратница Порошенко.

Напомним, Зеленский внезапно улетел в Оман. Президента "застукали" на дорогом тропическом курорте, после чего Офис президента сообщил, что у Зеленского там важные встречи.

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