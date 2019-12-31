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У Порошенко готовят запросы касательно поездки Зеленского в Оман

Комментариев: 3
“Европейская солидарность” сделала новое заявление.
Зеленский с главой МИД Омана
Зеленский с главой МИД Омана
Офис президента

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Партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" готовит официальные запросы в Офис президента и Министерства иностранных дел по поводу поездки президента Владимира Зеленского в Оман.

Об это на своей странице в Facebook сообщила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Готовим запрос от "Европейской солидарности" на ОПУ и МИД - кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать, - написала соратница Порошенко.

Напомним, Зеленский внезапно улетел в Оман. Президента "застукали" на дорогом тропическом курорте, после чего Офис президента сообщил, что у Зеленского там важные встречи.

 

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Теги: Зеленский, Оман, Европейская солидарность
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Комментариев (4)
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Из_бана    06.01.2020, 10:30
Оценка:  0
Из_бана
Тонкости перевода:

Русский: шут в заблуждении.
Украинский: блазень в омані.
Из_бана    06.01.2020, 10:09
Оценка:  +2
Из_бана
Когда "король-осел" подает в отставку?
MNI1957    06.01.2020, 10:09
Оценка:  -4
MNI1957
педро,угомонись,лети на мальдивы
Letohradek    06.01.2020, 09:47
Оценка:  +3
Letohradek
Крысомордого пора судить за измену Родине!
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