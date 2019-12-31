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В Черкасской области пьяный водитель сбил двоих детей

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В Черкасской области водитель находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил двоих детей.
Автомобиль нетрезвого водителя сбившего детей
Автомобиль нетрезвого водителя сбившего детей
ch.npu.gov.ua

Пьяный водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей, один ребенок скончался на месте, второй доставлен в ближайшую больницу. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции черкасской области у себя на сайте

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“В воскресенье, 5 января,  около 17 часов в Корсунь-Шевченковском районе, водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу“, - говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Задержан виновник ДТП, в котором погиб трехлетний ребенок.

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Теги: ДТП, Черкасская область, Пьяный водитель
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