ИЗ ГПУ уволился “самый богатый следователь Украины”

Юрий Кривобок написал заявление об увольнении.

Старший следователь по особо важным делам второго управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Юрий Кривобок написал заявление об увольнении из ведомства.

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Об этом свидетельствует опубликованная на сайте НАПК еще 9 декабря 2019 декларация перед увольнением.

К слову, издание Судовый курьер пишет, что Юрий Кривобок фигурировал в нескольких громких скандалах. Его часто называли “самым богатым прокурором Украины”.

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Сообщается, что В 2015 году жена Кривобока продала МВД и Минобороны квартир более чем 80 млн грн. Чуть раньше семья следователя купила 16,6 гектаров земли государственного агрокомбината “Пуща Водица”, которые были бесплатно приватизированы местными жителями. Землю семьи сотрудника ГПУ отдали под застройку компании “Укрполискорм”, которой, к слову, владеет жена нардепа от Радикальной партии Сергея Скуратовского.

Напомним, Рябошапка взял себе в замы Чумака. Виктор Чумак был уволен с должности военного прокурора после ликвидации военной прокуратуры.

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