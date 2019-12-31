Спасители советуют украинцам отказаться от использования пиротехники

На Рождественские праздники спасатели порекомендовали украинцам воздержаться от использования петард, фейерверков и салютов.

Спасатели ГСЧС порекомендовали украинцам отказаться от использования петард, салютов и фейерверков на Рождественские праздники во избежание трагических случаев. Об этом ГСЧС говорит на своем сайте.

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Так, спасатели отмечают, что традиционно, в период новогодних и Рождественских праздников значительно увеличивается количество чрезвычайных происшествий. В большинстве случаев это связано с тем, что люди не соблюдают правила пожарной безопасности, в частности, при использовании пиротехнических изделий.

Также в ведомстве отмечают, что с целью предупреждения возникновения трагических случаев во время рождественских праздников, спасатели советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков. При этом напоминают, что во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны.

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Если же украинцы не представляют Сочельник и Рождественские выходные без пиротехнических изделий, спасатели настаивают на неуклонном соблюдении элементарных правил безопасного их использования. В частности:

покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках и требовать у реализаторов сертификат качества; ни в коем случае не покупать петарды и фейерверки в местах стихийной продажи;

перед использованием пиротехнических изделий внимательно ознакомиться с инструкцией и строго следовать указаниям;

запрещается использовать изделия, имеющие дефекты: испорченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля;

запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях. Запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий и других объектов;

при использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить;

запрещается хранение пиротехнических изделий у обогревателей и отопительных приборов: батарей, электрических и газовых печей;

не рекомендуется носить пиротехнику в карманах и приводить ее в действие (поджигать), держа в руках.

зажигая фейерверк, нельзя наклоняться над ним, а постараться сразу же отойти на безопасное расстояние - 30-50 метров. К любому пиротехнического изделию можно подходить минимум через две минуты после окончания его работы. А в многозарядных лучше не подходить еще дольше.

если салют не сработал, не подходите к нему близко в течение 10 минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва;

пристально следите за детьми и не позволяйте им пользоваться пиротехникой;

сработавшую пиротехнику следует залить водой на 2 часа, и только после этого выбрасывайте.

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